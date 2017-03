Stilelibero e le farmacie del territorio per il progetto "Insieme contro il diabete"

PREGANZIOL Stilelibero Preganziol sempre in prima linea sul tema prevenzione e salute, un binomio che va di pari passo con l’attività fisica e un corretto programma di esercizi, assistiti da uno specialista dell’esercizio. Nasce così il progetto “Insieme contro il diabete”, una collaborazione con le farmacie del territorio per promuovere l’attività fisica assistita, in particolare a soggetti che soffrono di questa patologia o che possono essere persone a rischio.

L’accordo messo a punto con i farmacisti del territorio di Preganziol prevede la sensibilizzazione dei soggetti che già soffrono di diabete o che manifestano fattori a rischio quali il sovrappeso, l’ipertensione arteriosa, valori elevati di colesterolo e trigliceridi o che abbiano una vita particolarmente sedentaria. Come è noto il diabete può essere correlato a numerose patologie, anche gravi, che possono insorgere successivamente, come la retinopatia, l’insufficienza renale, l’ipertensione arteriosa, il piede diabetico, l’angina pectoris fino a situazioni gravi come l’infarto e l’ictus cerebrale.

“Una corretta alimentazione e l’attività motoria possono essere un’ottima prevenzione, e aiutare anche chi già soffre della patologia – afferma Luca Lucchetta Direttore di Stilelibero – E’ importante però non improvvisare con l’attività motoria, affidandosi ad uno specialista dell’esercizio che imposterà un protocollo di allenamento personalizzato ed efficace per ridurre i fattori di rischio e, in caso di diabete conclamato, limitare al massimo l’insorgere di complicanze. Alla Stilelibero abbiamo tecnici laureati in scienze motori con specializzazione all’attività fisica adattata, apreparati per dare questo tipo di affiancamento alla persona interessata. Ringrazio infine i farmacisti del territorio per la collaborazione – conclude Lucchetta - credo che queste sinergie siano un ottimo esempio di attenzione alla cittadinanza e alla salute delle persone”.