Stilelibero Preganziol non si ferma: corsi e allenamenti si potranno seguire sul web

In tempo di Covid-19, con le attività sportive di gruppo ed anche individuali ferme per decreto, con le piscine obbligatoriamente out, bisogna anche saperci muovere da soli. Quindi se un problema non si risolve da solo, bisogna prenderlo di petto e affrontarlo. Ed è quello che hanno fatto alle piscine Stilelibero di Preganziol dove la direzione ha istituito, sia per gli iscritti frequentatori e non, dei corsi didattici via web per essere pronti al rientro, quando verrà dato il via libera, sia per gli agonisti che per gli amatori della piscina ma anche delle attività in palestra.

Il direttore Luca Lucchetta: «Visto che non potevamo proseguire l’attività in palestra ed in piscina, subito dopo Pasqua abbiamo aperto alcune attività online, tramite la piattaforma web "Zoom" che consente di fare corsi didattici online mettendo in contatto molte persone. In questo caso basta entrare in FB Stilelibero Preganziol - Lezioni Live e chi è interessato può decide quali lezioni seguire dal lunedì al sabato. Abbiamo subito avuto un notevole successo visto che alcune persone si sono sintonizzate anche dall’estero per seguire i corsi. Tutto questo a costo zero per chi vuole seguire le lezioni».

Il programma prevede nove lezioni settimanali dal lunedì al sabato. Il lunedì dalle 18,30 l’istruttrice Giulia Baldisser condurrà il Circuit Training, il martedì dalle 17,30 Gaia Morini sarà presente per mostrare l’attività del Total Body e sempre martedì, ma alle 18,30 Patrizia Zahira, responsabile dell’attività della danza del ventre, impartirà una lezione sulle Odalische con movimenti delle mani e braccia in un simbolico viaggio tra India, Medio Oriente e Andalusia. Mercoledì dalle 8,30 Gaia Morini sarà presente per il risveglio muscolare, ed alle 18 Cinzia Carta impartirà la lezione sul Zumba. Giovedì alle 18,30 Giulia Baldisser proporrà l'Inteval Training, venerdì dalle 17,30 Gaia Morini con il Total Body ed alle 19 Stefano Nordio proporrà il Taija quan, l’arte marziale cinese, meditazione in movimento. Il sabato alle 8,30 nuovo appuntamento con Gaia Morini per il risveglio muscolare.