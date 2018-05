Ben 900 persone sono attese a Stilelibero per la 4^ edizione di "Trofeo SmAIL"

PREGANZIOL Oltre 300 ragazzi e circa 700 persone stimate, sono attese domenica 20 Maggio alla 4^ edizione del “Trofeo SMAIL” giornata di giochi in arena e gare nella piscina comunale, a sostegno delle attività e dei progetti dell’associazione A.I.L. di Treviso (associazione contro leucemie, linfomi e mieloma Onlus) in ricordo di Davide Polese, un amico di “StileLibero” che ha lottato contro la leucemia fino alla fine, come un vero guerriero, senza mai perdere il sorriso. Diamo qualche “numero” dell’evento che per il quarto anno consecutivo mette in campo sport e solidarietà: nella 1^ edizione (2015) ha visto partecipare 150 atleti di 8 società sportive, 350 partecipanti e la raccolta € 2.489,00. La 2^ edizione (2016) ha visto l’adesione di 11 società sportive, 230 atleti, per un numero di 500 partecipanti e l’importante donazione di € 7.200,00 mentre la 3^ edizione (2017) si è chiusa con l’affluenza di oltre 250 atleti concorrenti e quasi 600 partecipanti, elargiti all’Ail 6.300 euro.

Molte le realtà che affiancano e supportano l’organizzazione dell’evento, che è patrocinato dal Comune di Preganziol e dalla Provincia di Treviso con il coinvolgimento delle associazioni AIL di Treviso e il gruppo di Zero Branco, AVIS di Preganziol e di Zero Branco, ADMO-ADOCES di Treviso, il Gruppo Festeggiamenti e Pro Loco di Preganziol. La giornata si svolgerà presso l’impianto della piscina Stilelibero a Preganziol, con tornei di giochi a squadre “di una volta” e gare di nuoto. Con la collaborazione dell’associazione Gruppo Festeggiamenti e la Proloco di Preganziol si concluderà con un pranzo per i bambini e per gli adulti.

