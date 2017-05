Grande successo per la trevigiana SIDI Sport al Giro d'Italia: 8 vittorie totali e il podio finale

MASER Il Giro 100 ha regalato tre settimane di grande ciclismo e di forti emozioni, dalla Sardegna alla Sicilia per poi attraversare tuta la penisola fino a Milano. Una lunga avventura rosa nella quale i campioni targati "Sidi" sono stati tra i grandi protagonisti. Terminato il Giro è tempo di bilanci. Grande soddisfazione per l'azienda trevigiana che torna a casa con 2 maglie importanti, ben 8 vittorie di tappa (su 21 disputate) e un posto sul podio finale.



Il colombiano Fernando Gaviria (Quick-Step Floors) alla sua prima esperienza al Giro ha vinto 4 tappe conquistando l’ambita maglia ciclamino del miglior sprinter, un simbolo importante che ha indossato con onore e difeso fino a Milano. Gaviria che ha avuto l’onore di indossare la maglia rosa di leader, e anche la bianca del miglior giovane, per un giorno dopo la Sardegna. Il colombiano poi, tra i top rider al via del Cycling Stars Criterium di Montebelluna lunedì sera (il circuito post Giro d’Italia), prima della gara ha fatto visita al quartier generale Sidi di Maser. Il forte corridore del Team Quick-Step Floors, fresco vincitore di 4 tappe al Giro 100, ha consegnato direttamente nelle mani di Dino Signori, proprietario e fondatore dell’azienda Sidi, la sua maglia ciclamino di miglior sprinter del Giro d’Italia. Con Fernando Gaviria a lottare e vincere c’è Sidi Shot, la nuova calzatura della collezione strada firmata Sidi, leggera, tecnica, innovativa e altamente performante.

Lo spagnolo Mikel Landa (Team Sky) a causa della sfortunata caduta nella tappa del Blockhaus ha dovuto dire addio anzitempo al sogno di conquistare la maglia rosa, ma strada facendo ha saputo dare una svolta al suo Giro dimostrandosi come uno dei migliori del gruppo in tutte le tappe con le grandi montagne. Sempre in fuga ha raccolto tanti punti sulle salite più prestigiose del Giro che gli sono valsi la conquista della maglia bu del miglior scalatore e soprattutto, dopo i due secondi posti di Bormio e Ortisei, a Piancavallo è riuscito ha cogliere un meritato successo.

Le altre vittorie di tappa Sidi sono state ottenute dallo sloveno Jan Polanc (UAE Emirates) nella tappa 4 con arrivo sull’Etna (Polanc che per molti giorni ha indossato anche la maglia blu), dal francese Pierre Rolland (Cannondale Drapac) nella tappa 17 con arrivo a Canazei e da Vincenzo Nibali nella tappa 16 con arrivo a Bormio, unica vittoria italiana al Giro 100.



Un grande Vincenzo Nibali che pur non riuscendo a vincere per la terza volta la Corsa Rosa è riuscito comunque ad infiammare il pubblico. In lotta per la vittoria finale fino a Milano “Lo Squalo” ha vinto la tappa Regina di questo Giro, il tappone alpino Rovetta-Bormio, con la salita del passo del Mortirolo (intitolata Cima Scarponi) e la doppia scalata del Passo dello Stelvio (la Cima Coppi). Nibali che a Milano è salito sul terzo gradino del podio a soli 40” dal vincitore, l’olandese Tom Dumoulin,e a 9” dal secondo posto del colombiano Nairo Quintana. Per Vincenzo Nibali si tratta della nona volta in carriera sul podio di una grande corsa a tappe (tra Tour, Giro e Vuelta).