Supercoppa Italiana: la Came Dosson inizia i preparativi per lo spareggio contro Napoli

CASIER La stagione 2018/2019 in casa Came Dosson C5 è ormai alle porte e la data di inizio delle attività è stata già fissata: lunedì 20 agosto capitan Bellomo e compagni inizieranno la preparazione agli ordini di mister Rocha presso il Palazzetto di Dosson con un ciclo di doppie sedute. Oltre al mister verdeoro lo staff tecnico sarà formato dai confermatissimi Stefano Andreetta (preparatore atletico) e Paola Pezzato (fisioterapista), ai quali si aggiungerà il preparatore dei portieri Andrea Brunello, al ritorno in Came dopo un anno di sosta.

Già stilato il calendario delle amichevoli che animeranno il precampionato dei biancoblu. Si inizia a Pesaro il 29 agosto con una super sfida contro Elpozo Murcia, gara si annuncia affascinante e di caratura internazionale contro una delle squadre più forti, insieme a Barcellona e Inter Movistar, del campionato iberico. Sabato 1 settembre invece derby in trasferta a Tezze (Vi) contro l’Arzignano, squadra neopromossa in Serie A dopo aver concluso trionfalmente i Playoff di A2; si prosegue sabato 8 settembre a Mareno di Piave con l'ormai classico Torneo Inverness che vedrà gli uomini di mister Rocha affrontare Carrè Chiuppano Altovicentino (Serie A2) e Maccan Prata (Serie B). Sabato 15 settembre infine appuntamento al Paladosson per la sfida amichevole contro il Bubi Merano (Serie A2) e per la successiva presentazione della prima squadra e dell'intero settore giovanile davanti al pubblico amico.

Spareggio per accedere alla finale di Supercoppa Italiana

Vista la mancata iscrizione al campionato della Luparense, sabato 22 settembre (campo da definire) si giocherà la gara di spareggio tra Came Dosson e Lollo Caffè Napoli; la vincitrice affronterà l’Acqua&Sapone a Chieti il 01 Novembre per conquistare la Supercoppa Italiana di Calcio a 5. La settimana successiva, sabato 29 settembre, avrà inizio il campionato di Serie A Futsal che quest’anno sarà composto da 12 squadre: a Ferragosto sarà reso noto il calendario delle partite.

SETTORE GIOVANILE

Sulla scorta di quanto fatto con ottimi risultati la scorsa stagione, la società del Presidente Alessandro Zanetti si muove anche per il settore giovanile per il quale sta provvedendo a completare il puzzle degli staff tecnici per ciascuna delle varie categorie come di seguito riportato:

Piccoli Amici - Pulcini - Under 13 - Under 15 - Under17 - Under 19

A tal proposito la Società Came Dosson C5 comunica che son aperte le iscrizioni per il Settore Giovanile.

PER ISCRIZIONI E INFORMAZIONI

Per qualsiasi informazione contattare la società via mail a info@camedossonc5.it oppure telefonicamente allo 3383790832 (Segretario Ciro Donnarumma)



RIUNIONE GENITORI



Lunedi 03 settembre si terrà la riunione annuale con i genitori dei bambini interessati alle attività del Settore Giovanile della Società Came Dosson C5.