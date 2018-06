Suzuki Rally Cup: terza vittoria di seguito per Peloso e Iguera al Rally della Marca

VALDOBBIADENE Per i partecipanti alla Suzuki Rally Cup, il Rally della Marca si è rivelata una gara lunga e difficile. La vittoria è andata a Corrado Peloso, alla guida di Suzuki SWIFT R1B, davanti al toscano Stefano Martinelli, su SWIFT 1.0 Boosterjet in versione RSTB e al trentino Roberto Pellè, con Suzuki SWIFT Sport 1.6 R1B. Per l'aostano della scuderia "La Superba", quella al Marca è la terza affermazione consecutiva su tre gare disputate: Peloso ha infatti, infatti, firmato la vittoria al Rally 1000 Miglia e al Rally del Salento e la sua leadership sta confermando le sue ambizioni d'affermazione nella serie.

Al giro di boa del calendario, la Suzuki Rally Cup vede Corrado Peloso primo classificato con 58 punti totali; al secondo posto Roberto Pellè, con le ancora colmabili sedici lunghezze di ritardo, mentre con i risultati conseguiti nelle ultime due gare, Stefano Martinelli si inserisce al terzo posto con trenta punti totali. Il Rally della Marca è iniziato con la prova spettacolo sul circuito indoor dello Zadraracing, nel quale, a mettersi in luce, è stato l'equipaggio formato da Andrea Scalzotto e Daniele Cazzador, che si sono imposti su Stefano Martinelli e Corrado Peloso. La giornata seguente ha visto i tredici equipaggi del trofeo impegnati nelle restanti otto prove speciali, delle quali sono state disputate regolarmente sei, in quanto la seconda e terza piesse sono state sospese per ritardi causati da concorrenti transitati precedentemente.

Per i trofeisti la gara è ripresa, quindi, dalla quarta piesse, la Ca Mostaccin, nella quale è Cibien a sorprendere tutti, piazzando la prestazione assoluta di 9'41"5 che lo mostrava al primo posto della classifica. Le piesse del Monte Cesen e Monte Tomba si sono rivelate, invece, i tratti scelti da Peloso per aumentare il ritmo. L'aostano è stato il più veloce in entrambe le prove 5 e 6, portandosi al comando del rally del monomarca di Suzuki Italia. Il toscano Martinelli è riuscito a risalire in seconda piazza, sfruttando bene la sempre più crescente guidabilità di SWIFT 1.0 Boosterjet, con cui si è aggiudicato il Cesen e il Monte Tomba, compresa la Power Stage, arrivando a 5" da Peloso e affermando quanto segue: “La macchina è andata veramente bene, stiamo facendo grandi passi in avanti per quel che riguarda l’assetto di guida, aiutati dagli interventi effettuati sulla mappatura dell’elettronica; stiamo finalmente scoprendo il vero potenziale di questa vettura e la crescita, rispetto ad inizio anno, è continua ed impressionante”.

Classifica Rally della Marca Trofeo Rally Suzuki : 1. Peloso - Iguera (Suzuki SWIFT Sport 1.6 R1B - La Superba) in 1h44'59.4; 2. Martinelli - Bosi (Suzuki SWIFT1.0 Boosterjet RSTB 1.0 - G.R.Motorsport) a 5.6; 3. Pellè - Luraschi (Suzuki SWIFT Sport 1.6 R1B - Destra 4) a 10.4; 4. Scalzotto - Cazzador (Suzuki SWIFT Sport 1.6 R1B -Funny Team) a 32.4; 5. Schileo - Furnari (Suzuki SWIFT Sport 1.6 R1B - Winners Rally Team) a 36.2; 6. Longo - Bazzanella (Suzuki SWIFT Sport 1.6 R1B - Destra 4) a 48.4; 7. Manica - Danese (Suzuki SWIFT Sport 1.6 R1B -Pintarally Motorsport) a 2'12.7; 8. Pollarolo - Pozzoni (Suzuki SWIFT1.0 Boosterjet RSTB 1.0 - N.C.) a 2'20.6; 9. Gnali – Pasini (Suzuki SWIFT Sport 1.6 R1B - Mediaprom Racing) a 6'24.5; 10. Lunelli - Morelli (Suzuki SWIFT1.0 Boosterjet RSTB 1.0 - Pintarally Motorsport) a 8'34.9

Vincitori gare : Rally 1000 Miglia, Corrado Peloso; Rally del Salento Corrado Peloso; Rally della Marca Corrado Peloso.

Classifica Suzuki Rally Cup

Pilota: 1. Peloso Corrado punti 58; 2. Pellè Roberto 42; 3. Martinelli Stefano 30; 4. Schileo Nicola 24; 5. Longo Marco 22; 6. Pollarolo Andrea 20; 7. Parolaro Nicolas 17; 8. Manica Federico 16; 9. Cibien Davide 10; 10. Scalzotto Andrea 10; 11. Cornero Mauro 10; 12. Lunelli Rino 6; 13. Gnali Alessandro 4.

Navigatore: 1 Iguera Massimo 58; 2. Luraschi Giulia 42; 3. Manfredi Jasmine 17; 4. Bazzanella Remo 15; 5. Pozzoni Alessandra 15; 6. Bogo Lorenzo, Danese Milena e Piccardo Paolo 10; 9 Finzi Luciano 6; 10. Morelli Valentino 6; 11. Pasini Walter 4.