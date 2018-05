Da Villorba all'Asia: SVC Asia irrompe nella F3 con due vetture

VILLORBA SVC The Motorsport Group espande ulteriormente i propri orizzonti attraverso la creazione del nuovo team SVC Asia. La squadra, l'unica italiana, parteciperà al Campionato Asiatico di F3 targato FIA, la neonata serie per monoposto che prenderà il via in luglio a Sepang con i test ufficiali e il primo dei cinque round in calendario, ciascuno con tre gare previste a weekend. SVC Asia sarà una vera e propria filiale asiatica di SVC The Motorsport Group, l'organizzazione con a capo Raimondo Amadio che tra le varie attività sportive e di business gestisce il team Villorba Corse e che ora, proprio attraverso SVC Asia, irrompe nel mondo delle corse in Oriente gettando le basi per lo sviluppo di una filiera che ha intenzione di estendersi ai Prototipi e ai GT e rendendo così sempre più globale il proprio raggio d'azione.

Raimondo Amadio: “Lo sbarco nel mercato asiatico rappresenta per la nostra struttura uno dei punti cardini per uno sviluppo globale. Era da tempo che osservavamo l’Asia cercando di capire come entrare e credo che la neonata F3 Asiatica sia il modo migliore per gettare le basi per una filiera che si estenderà presto anche alle ruote coperte. Siamo molto fiduciosi per questa nuova avventura che rappresenterà un'ulteriore sfida per tutti noi e per la nostra crescita”.