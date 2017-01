Campionato italiano di Taekwon-do: grande prova del Kwang Gae Tho Wang di Villorba

ROMA Open di Lombardia di taekwondo, brillano i trevigiani in gara

„Sontuosa prestazione dell'Asd Kwang Gae Tho Wang di Villorba nello scorso week end a Roma nei campionati nazionali. Ciliegina sulla torta la nomina di Mauro Benedos come miglior atleta nazionale categoria juniores di taekwondo ITF. La spedizione guidata dal mastro Andrea Cendron ha conquistato, nonostante qualche colpo proibito, uno scalino sul podio nazionale. Gli atleti che hanno partecipato al campionato nazionale di taekwondo sono stati oltre 320 tra junior e senior ma questo non ha fermato la voglia di vittoria.

Questi i risultati della compagine trevigiana: Mauro Benedos oro combattimento oro forme oro tecniche speciali che gli ha garantito la coppa miglior atleta nazionale, Patrick Casonato bronzo combattimento, Bruno Cazzaniga bronzo combattimento ed Alessia Zuccolotto anche lei bronzo combattimento. Un po' meno fortunata Ina Ciorici bloccata da un problema articolare. Un grazie va dato anke ai coach Carlo e Marco che hanno contribuito a supportare e allenare questi atleti. Un plauso anche a Raffaele che ha contribuito con il suo arbitraggio ad assegnare medaglie agli altri atleti.“



