Partenza con il botto per il Team Cmc: a Trieste doppietta con Ronzon e Paludetto

VALDOBBIADENE Dopo la presentazione del team di venerdì sera a Milies di Segusino, per la squadra di eduro mtb di Valdobbiadene è stata subito l’ora di scendere sui campi di gara. Domenica 8 aprile il Team CMC si è diviso con ottimi risultati su due fronti tra l’Enduro 3 Camini, round1 del Campionato Triveneto 2018, a Basovizza in provincia di Trieste, e l’Enduro dei Gufi a Pogno in provincia di Novara, gara importante di livello nazionale. Sui sentieri dell’Enduro 3 Camini, al confine tra Italia e Slovenia, il Team CMC ha dominato la scena con una grandissima prova. Protagonisti assoluti due riders bellunesi del team. Erwin Ronzon, classe 1997 di Mel, ha vinto davanti al compagno di squadra, il feltrino classe 2000 Roberto Paludetto, secondo. Paludetto al debutto in maglia Team CMC è stato anche primo della sua categoria junior. Terzo a completare il podio lo sloveno Peter Mihalkovits (Asko MK Factory Racng Team).



“Sono contento, sento che la condizione è buona. Rispetto alle passate stagioni mi sento più completo, più maturo, l’esperienza fatta conta molto. Questo bel risultato con la doppietta primo io e secondo Roberto subito alla prima gara da una bella sferzata di fiducia a tutta la squadra. La gara di Basovizza è stata un ottimo test in vista dei prossimi importanti appuntamenti che ci attendono in campo nazionale ed internazionale, con il Superenduro e l’Enduro World Series. Il livello in corsa era abbastanza alto, con atleti da tutto il triveneto e anche alcuni austriaci e sloveni che mi era capitato di incontrare sui sentieri dell’EWS nelle passate stagioni. Comunque restiamo con i piedi per terra, sappiamo che c’è da lavorare molto per crescere, siamo solo all’inizio” dice Erwin Ronzon.



Per il Team CMC c’è stata anche la soddisfazione di avere ricevuto il premio come migliore team del circuito Triveneto di Enduro MTB della passata stagione 2017. Il premio è stato ritirato dai rappresentanti e atleti del team Carlo Zortea e Damiano Rossa. Un’ulteriore dimostrazione di come al di là delle ottime individualità il Team CMC sia soprattutto una grande squadra. Anche ieri infatti a Trieste la squadra schierava ben sette riders al via distributi nelle varie categorie. Parallelamente la maglia del Team CMC ha brillato anche in quel di Pogno (Novara) nell'Enduro dei Gufi, dove comunque il livello in gara era molto alto con al via i migliori riders del panorama nazionale e non solo. Per la squadra sono arrivati due ottimi piazzamenti nella Top10 assoluta con Mirco Vendemmia, emiliano classe 1998, 7° e il “capitano” il sammarinese Nicola Casadei 8°. Anche qui il Team CMC è riuscito a salire sul podio con il bravissimo Matteo Saccon, l’emiliano classe 2000 è il campione nazionale junior della specialità, secondo della categoria junior e 13°assoluto.

