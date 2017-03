Stanimir Cholakov vince la generale dell'International Tour Alexander the Great

TREVISO Stanimir Cholakov si è aggiudicato la classifica generale del Team Unieuro Trevigiani Hemus 1896. Il 25enne bulgaro, che ieri si era imposto in solitaria nella prima delle due tappe dell'International Tour Alexander the Great in svolgimento in Grecia, oggi supportato dai compagni Yordan Andreev, Teodor Kolev e Kristiyan Mitev, ha difeso al meglio la leadership nella frazione conclusiva della corsa greca.

"Sono contento per la vittoria, che devo condividere con il resto del team. Speriamo di continuare così bene il proseguo della stagione" ha commentato in maglia gialla Cholakov, che ha preceduto di 2'14" due portacolori della Nazionale di Cipro. Il resto del team impegnato alla 102a Popolarissima di Treviso non è riuscito ad andare oltre al nono posto di Mattia Viel, a causa della caduta che nel finale ha tagliato fuori dai giochi il velocista di punta della squadra Dani Viejo.