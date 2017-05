Team Unieuro Trevigiani: Joao Almeida vince in Ucraina, Abderrahim Zahiri in Marocco

TREVISO Domenica da incorniciare per il Team Unieuro Trevigiani Hemus 1896 che colleziona due successi in poche ore. Si è concluso con il botto il Tour of Ukraine con la vittoria di Joao Almeida nella tappa finale di Kiev ed è arrivato il Campionato Nazionale Marocchino vinto dal compagno Abderrahim Zahiri.

Il 18enne portoghese in Ucraina ha avuto la meglio su avversari ben più esperti allo sprint, grazie all'ottimo treno allestito dal team manager Mirko Rossato, che ha visto finire nella top ten anche Marco Molteni (4°) e Nicolas Tivani (8°). Nella classifica generale il talento di Caldas Da Rainha chiude come miglior giovane e porta così a casa la maglia bianca riservata al leader della classifica riservata agli Under 23.

Mentre iniziavano i festeggiamenti in Ucraina, dal Marocco è arrivata la notizia del titolo nazionale conquistato da Zahiri Abderrahim. Il 21enne di Mrirt, già ieri 2° nella prova a cronometro valida per il titolo nazionale contro il tempo, ha dominato la corsa in linea arrivando tutto solo al traguardo. Dopo l'argentino Tivani, diventa il secondo atleta del team trevigiano presieduto da Ettore Renato a Barzi a sfoggiare una maglia speciale di campione nazionale, che in gruppo spiccherà ancora di più.

