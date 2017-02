Al Club 82 la finale di terza categoria va al padovano Alberto Martellato

TREVISO Al Club ’82 Rodeo di 3^ categoria con 38 partecipanti coordinati da Mara Comin. Finale tutta “straniera” tra il patavino Alberto Martellato ed il mestrino Antonio Di Benedetto. Sul podio più alto il padovano in forza al Plebiscito che era il favorito numero uno che ha chiuso una bella partita con Di Benedetto per 4/2 5/3.

Terzi posti per Elia Santin e per Mattia Ghedin. Molti gli awards: il primo va a Di Benedetto che è partito dai blocchi del draw di 3^ categoria aggiudicandosi 4 incontri “pesanti”. Ma la mina più pericolosa e ch ha vagato parecchio arrivando sino alla spiaggia della 3^ categoria, è il Non Classificato Marco Trevisan del Green Garden che disputato sei incontri stoppato al terzo set da Alberto Saccà; segue con tre positivi il 4.4 Andrea Susanna.