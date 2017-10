Tennis, 1° Open Città di Altivole: a vincere sono stati Francesco Salviato e Anna Stefani

ALTIVOLE Il primo Open Città di Altivole va al vicentino Francesco Salviato. Con oltre cento partecipanti coordinati da Loredana Venturini e Damiano Baggio è andato in scena il primo Open presso gli impianti di Via Laguna con un montepremi di mille euro. Ovviamente la finale non poteva essere che tra i numeri uno e due del seeding, ed è andato proprio come secondo pronostico, anche se Luca Serena favorito number two avrebbe avuto il piacere di poterla giocare in modo diverso. Già perchè si è dovuto ritirare per un fastidioso riacutizzarsi di un dolore muscolare, rimediato anche all’Open di Este che in quel di Padova l’ha relegato al terzo posto.

Qui però ad Altivole, nonostante i problemi fisici, Serena ha fatto vedere che è un avversario sempre temibile e lo sa il numero quattro Dal Zotto che ha rimediato pochi giochi con l’ex numero tre mondiale over 35. Anche il “moro” trevigiano Alessandro Lorenzon dopo aver dominato l’intera stagione di terza, si è deciso a tuffarsi in quella che gli è più confacente, la seconda categoria, dove proprio in questo Open ha colto importanti successi. Ma ha trovato ai quarti Serena che anche se un po’ malandato gli ha fatto capire che per salire nel ranking la strada è ancora lunga e soprattutto tortuosa. Altri bronzi per il sassarese Michele Fois e per il vicentino Giovanni Dal Zotto. Un ottimo fine stagione anche per i giocatori di terza Fabio Scuglia vincitore al Park Villorba e per il Ghedin junior, Mattia, pronto per intraprendere anche lui il lungo cammino della seconda categoria.

Nel femminile trionfo della trevigiana Anna Stefani in forza al Plebiscito Padova che ha imposto il suo ranking contro la sorpresa del seeding. Sorpresa, perché dopo aver vinto col brivido un paio di incontri, ha liquidato la favorita ligure under 18 in forza al Plebiscito Academy Camilla Ciaccia, in due soli set. Altra importante impresa vista in questa competizione è la vittoria nelle retrovie di Federica Vinci fresca vincitrice al terza di Oderzo, che da 3.5 ha ottenuto una vittoria con una 2.7 in soli due set.