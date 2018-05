Eccellente terzo posto assoluto del pilota trevigiano Mauro Trentin in Sardegna

FOLLINA Rientro in grande stile per Mauro Trentin ed Alice De Marco nel Campionato Italiano Terra. Lo scorso fine settimana, l’equipaggio della MT Racing, ha preso il via al Rally del Vermentino e dei Nuraghi, gara disputatasi sugli impegnativi sterrati sardi. Trentin, già campione terra per tre volte, è stato autore di una gara in crescendo. Al via con la nuovissima Skoda Fabia R5 della Step Five Motorsport, il velocissimo trevigiano, ha utilizzato la prima parte di gara per togliersi di dosso la ruggine in questi sei mesi di inattività, e per affinare la sua guida alla vettura della casa Ceca mai utilizzata fino ad ora.

Grazie alla vittoria degli ultimi due tratti cronometrati infatti, Mauro ed Alice sono riusciti a chiudere in un eccellente terzo posto assoluto, conquistando così punti preziosi in ottica Campionato Italiano Terra. “Sono molto soddisfatto – commenta Trentin al termine della gara sarda – perché la concorrenza era davvero ostile, con almeno sette, otto piloti che potevano puntare alla vittoria assoluta, e tra questi c’era anche il plurititolato Paolo Andreucci, che ha chiuso in quinta posizione finale. Con Alice, dopo aver ripreso il feeling nelle prime speciali, l’intesa è stata ottima, la vettura e la squadra sono stati perfetti e la Pirelli, con le gomme e con il loro supporto tecnico è stata la ciliegina sulla torta”. Ora, dopo una breve pausa, Trentin si dovrà concentrare per il Rally di San Marino, terza gara valida per il Campionato Italiano Terra, in programma a fine giugno.