Primi test atletici prestagionali per le "Tose" del Permac Vittorio Veneto a Costa

VITTORIO VENETO Con lo sguardo già proteso verso l’inizio ufficiale della preparazione in vista dello start della serie cadetta 2017-2018, le Tose si sono ritrovate nella settimana appena conclusa presso il Centro Sportivo di Costa per i rituali test atletici prestagionali. Le rossoblu, a ranghi quasi completi, hanno svolto una doppia sessione incentrata su esercizi di potenziamento atletico-muscolare e su ripetizioni tecnico-tattiche agli ordini di mister Dario De Biasi e del preparatore atletico Daniel Russotto. Consueto focus sui portieri a cura del preparatore degli estremi difensori Roberto Bolzan. Una partitella a campo ridotto ha completato i primi approcci delle ragazze vittoriesi agli impegni sul campo della nuova stagione. Le Tose cominceranno ufficialmente il lavoro a tempo pieno nella Masia rossoblu nella seconda metà di agosto, in vista del doppio impegno di Coppa Italia (27 Agosto al Barison contro il Pordenone, 3 Settembre in Friuli contro il Tavagnacco) e dell’esordio in campionato (17 Settembre) poi.

Permac nel Girone C della Serie B 2017-18

Nell’annata che precede la riforma dei Campionati, le Tose sono state inserite in un raggruppamento a 16 squadre che include le compagini venete (ad eccezione di Padova e Marcon, inserite nel Girone B), emiliano-romagnole, trentino-altesine, friulane e abruzzesi (ad eccezione del Chieti, presente nel Girone D). Le Rossoblu di mister Dario De Biasi esordiranno in campionato Domenica 17 Settembre, nei prossimi giorni il sorteggio delineerà il calendario completo degli impegni stagionali.

Coppa Italia, Primo Turno: Tose contro Pordenone e Tavagnacco

La Lega Nazionale Dilettanti – Dipartimento Calcio Femminile ha definito il calendario della Coppa Italia 2017/2018, a cui partecipano le 69 squadre ammesse in Serie A e B. Per il primo turno della competizione, le Rossoblu sono state inserite in un girone a 3 che comprende la partecipazione di Graphistudio Pordenone e Tavagnacco. Le Tose faranno il loro esordio stagionale assoluto Domenica 27 Agosto alle 16:30 tra le mura amiche dello Stadio Paolo Barison contro il Pordenone. La settimana successiva, Domenica 3 Settembre, il Permac sarà di scena in terra friulana in casa del Tavagnacco, sempre con fischio d’inizio alle ore 16:30.