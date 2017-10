Test Match: Sebastian Negri convocato in azzurro insieme ad altri 16 compagni

TREVISO Sebastian Negri, terza linea della Benetton Rugby, è stato convocato dal CT della Nazionale Italiana Rugby Conor O’Shea per i raduni di preparazione ai Crédit Agricole Cariparma Test Match autunnali. Negri, alla prima stagione con i Leoni biancoverdi di Kieran Crowley, sostituisce Maxime Mbandà nel gruppo dei 34 Azzurri che si raduneranno dal 22 al 25 ottobre a Parma e dal 29 ottobre all’1 novembre a Treviso. 23 anni, nato in Zimbabwe, ha rappresentato l’Italia a livello U20 e con la Nazionale Emergenti prima di esordire in azzurro con la Nazionale Maggiore contro gli Stati Uniti il 18 giugno 2016 conquistando il suo secondo caps una settimana più tardi, a Toronto contro il Canada. Mbandà, ancora in fase di recupero dall’operazione alla spalla subita dopo l’infortunio di giugno contro l’Australia a Brisbane, dovrà essere sottoposto ad un nuovo intervento che posporrà di altri dieci giorni il suo rientro in campo.

“Ho parlato con Michael Bradley ed abbiamo concordato che sia meglio per Max concentrarsi sul rientrare al 100% lavorando con le Zebre prima di inserirlo nuovamente nel gruppo della Nazionale. Sicuramente è un piccolo passo indietro nel suo percorso recupero, ma continuare la riabilitazione con il club è la cosa giusta per il giocatore nel lungo termine. La convocazione di Sebastian Negri non costituisce solo il ritorno in gruppo di un ragazzo di grande potenziale, con cui abbiamo già lavorato in passato, ma anche la dimostrazione che stiamo iniziando a sviluppare quella profondità nella rosa di atleti convocabili che è necessaria per il rugby moderno” ha dichiarato il CT dell’Italia, Conor O’Shea.

La lista dei giocatori convocati per i raduni di preparazione ai Crédit Agricole Cariparma Test Match 2017 è aggiornata come segue:

Piloni

Dario CHISTOLINI (Zebre Rugby, 18 caps)

Simone FERRARI (Benetton Rugby, 5 caps)

Andrea LOVOTTI (Zebre Rugby, 17 caps)*

Tiziano PASQUALI (Benetton Rugby, 1 cap)

Federico ZANI (Benetton Rugby, 3 caps)

Tallonatori

Luca BIGI (Benetton Rugby, 3 caps)

Oliviero FABIANI (Zebre Rugby, 4 caps)

Leonardo GHIRALDINI (Stade Toulousain, 86 caps)

Seconde linee

George Fabio BIAGI (Zebre Rugby, 19 caps)

Dean BUDD (Benetton Rugby, 3 caps)

Marco FUSER (Benetton Rugby, 24 caps)*

Marco LAZZARONI (Benetton Rugby, 1 cap)*

Federico RUZZA (Benetton Rugby, 2 caps)*

Flanker/n.8

Renato GIAMMARIOLI (Zebre Rugby, esordiente)*

Giovanni LICATA (Fiamme Oro Rugby, esordiente)*

Francesco MINTO (Benetton Rugby, 36 caps)

Sebastian NEGRI (Benetton Rugby, 2 caps)

Sergio PARISSE (Stade Francais, 126 caps) – capitano

Abraham Jurgens STEYN (Benetton Rugby, 14 caps)

Mediani di mischia

Edoardo GORI (Benetton Rugby, 63 caps)*

Tito TEBALDI (Benetton Rugby, 22 caps)

Marcello VIOLI (Zebre Rugby, 5 caps)*

Mediani d’apertura

Carlo CANNA (Zebre Rugby, 22 caps)

Ian MCKINLEY (Benetton Rugby, esordiente)

Centri

Tommaso BENVENUTI (Benetton Rugby, 45 caps)*

Tommaso BONI (Zebre Rugby, 5 caps)*

Tommaso CASTELLO (Zebre Rugby, 2 caps)

Jayden HAYWARD (Benetton Rugby, esordiente)

Ali

Mattia BELLINI (Zebre Rugby, 5 caps)*

Angelo ESPOSITO (Benetton Rugby, 14 caps)*

Leonardo SARTO (Glasgow Warriors, 32 caps)*

Giovambattista VENDITTI (Zebre Rugby, 43 caps)*