Tiro con l'arco: tre giovanissimi trevigiani Campioni italiani a squadre

I tredicenni Cesare Cecchetto e Riccardo Luzza ed il quattordicenne Riccardo Fedalto si sono laureati campioni italiani a squadre categoria ragazzi nella specialità Arco Nudo.

Il trio, portacolori della società Arcieri di Villa Guidini di Zero Branco presieduta da Fiorino Gobbo, ha conquistato il titolo italiano indoor nei padiglioni della Fiera di Rimini, dimostrando di essere i più precisi nelle venti volee da tre frecce ciacuno relegando al secondo posto i pari età degli Arcieri Dell’Ortica di Novellara ed al terzo gradino del podio i coetanei di Pescia. In contemporanea si è svolto un torneo Arco Nudo “open assoluto “ per sole donne dove l’altra portacolori della società di Zero Branco, Justine Camellato, nel concorso delle 5 volee da tre frecce a 18 metri, con il bersaglio il cui centro da 10 punti è di 2 centimetri, è salita sul gradino più alto del podio. Soddisfazione in casa degli Arcieri di Villa Guidini, società che nata nel 2002 ad oggi vanta una ottantina di soci ed è particolarmente attiva nel settore giovanile. Durante il periodo invernale, in attesa della buona stagione, gli iscritti si allenano due volte alla settimana nelle palestre di Scandolara e Sant'Angelo mentre nel periodo primaverile – estivo sul parco di Villa Guidini a Zero Branco guidati da tecnici qualificati quali Fiorino Gobbo , che è anche il presidente, Francesco Aguiari e Massimo Brugnaro.