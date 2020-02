Tiro con l'arco: weekend d'oro per gli arcieri del Torresin Oderzo

Lo scorso fine settimana si sono svolti a Rimini i campionati Italiani di tiro con l’arco che ha visto nella linea di tiro circa 900 atleti arrivati da tutta Italia. Gli arcieri del Torresin erano rappresentati da quattro atlete tutte nella divisione arco compound.

Sabato, Elisa Bazzichetto si è laureata campionessa Italiana nella categoria juniores, con punteggio di 591 punti su 600, Andrea Nicole Moccia ha vinto la medaglia di Bronzo. Nella stessa giornata Bazzichetto Elisa, Lorenzon Consuelo e Nicole Andrea Moccia hanno conquistato la medaglia d’oro nella classe Junior Femminile diventando le nuove campionesse italiane juniores. Domenica, le soddisfazioni non sono mancate. Il regolamento prevede infatti che le migliori tre atlete qualificate nella fase eliminatoria, compongano la squadra che partecipa al torneo assoluto dove si gareggia a prescindere dalla classe di appartenenza, Bazzichetto Elisa, Andrea Nicole Moccia e Perinotto Elena hanno conquistato dopo un avvincente finale decisa alla freccia di spareggio uno strepitoso oro diventando le campionesse italiane assolute della divisione arco compound femminile, stabilendo anche il nuovo record italiano. Elisa, ha inoltre vinto la medaglia di bronzo sempre nello stesso torneo assoluto. «E’ stato un weekend ricco di emozioni, non mi resta altro che ringraziare le mie atlete e i loro genitori che con non pochi sacrifici permettono che tutto quello che è successo questo fine settimana sia una piacevole realtà» ha concluso il presidente della società.