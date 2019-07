Nasi Manu convocato da Tonga per la Pacific Nations Cup

Buone, anzi no ottime notizie in casa Benetton Rugby. Il terza linea biancoverde Nasi Manu è stato inserito nella lista dei 31 convocati da Tonga per la prossima Pacific Nations Cup. Il torneo internazionale organizzato da World Rugby comprendente: Canada, Fiji, Giappone, Samoa, Usa ed appunto Tonga, che avrà ufficialmente inizio il prossimo 27 luglio.

Operato lo scorso 31 agosto dall’equipe del reparto di urologia dell’Ospedale Ca’ Foncello di Treviso a causa di una neoformazione all’apparato uro-genitale, Manu era poi stato sottoposto a cicli di chemioterapia presso l’Istituto Oncologico Veneto di Padova. Dopo mesi di cure e sofferenze, gli esami strumentali effettuati il 14 Febbraio hanno mostrato una favorevole risposta di Nasi alla terapia consentendogli così di riprendere gradualmente l’attività sportiva.

Da allora il Leone non ha mai smesso di allenarsi con un unico obiettivo: ritornare presto in campo e farlo per la prima volta con la maglia biancoverde. La chiamata da parte delle Ikale Tahi, ovvero le aquile di mare, anticiperà le cose a poco più di un anno dalla sua ultima gara proprio con la maglia della nazionale tongana disputata nel giugno 2018 a Lautoka contro Fiji. Il popolo biancoverde felice per la bellissima notizia appresa, augura al proprio Leone Nasi Manu il meglio.