Torneo mini rugby "Città di Treviso": la pioggia non ferma l'entusiasmo

Nonostante la pioggia, una splendida cornice di pubblico ha accolto il 41° Torneo Mini Rugby “Città di Treviso” in occasione delle finali disputatesi questo pomeriggio allo Stadio Monigo. Divertimento e voglia di giocare, le parole d’ordine dell’ennesimo successo di organizzatori, volontari e partecipanti che rendono questa kermesse tra le più rinomate nel palcoscenico internazionale. Club provenienti da tutta Italia, ma con significative presenze anche dall’estero ben 7 le nazioni coinvolti. A presenziare alle fasi finali anche tutti i giocatori della Prima Squadra del Benetton Rugby.

Questi i vincitori dell’Edizione 2019

UNDER 6: Villorba Rugby “A”

UNDER 8: Paese Rugby Junior ASD

UNDER 10: Highlanders Formigine Rugby Asd

UNDER 12: Experience School

UNDER 14F: Puma Bisenzio Rugby ASD

UNDER 14M: Benetton Rugby “A”

I risultati degli incontri finali:

COPPA 41° TORNEO MINI RUGBY “CITTA’ DI TREVISO”

UNDER 6

Verona Rugby “A” vs Villorba Rugby “A” 2 – 3

UNDER 8

Paese Rugby Junior ASD vs Mogliano Rugby 1969 4 – 1

UNDER 10

Highlanders Formigine Rugby Asd vs Petrarca Rugby Junior ASD 5 – 2

UNDER 12

Valsugana Rugby Junior ASD vs Experience School 0 – 3

UNDER 14 FEMMINILE

Parabiago Rugby SSDS Srl vs Puma Bisenzio Rugby ASD 0 – 28

UNDER 14 MASCHILE

Benetton Rugby “A” vs Valsugana Rugby Junior ASD 12 – 5

PREMIO GRILLOTALPA – MIGLIOR GIOCATORE

UNDER 6: Kingstom Baterem (Villorba Rugby “A”)

UNDER 8: Alfonso Padula (Paese Rugby Junior ASD)

UNDER 10: Massimo Muffoletto (Highlanders Formigine Rugby Asd)

UNDER 12: Stefano Alfonsetti (Experience School)

UNDER 14 FEMMINILE: Sara Mannini (Puma Bisenzio Rugby ASD)

UNDER 14 MASCHILE: Ottavio Narvaja (Benetton Rugby “A”)

PREMIO RACCAMARI – SQUADRA PIU’ GIOVANE: Frassinelle Rugby

PREMIO “MOTTA” – SOCIETA’ PROVENIENTE DA PIU’ LONTANO: Galwegians RFC

PREMIO SOCIETA’ MIGLIOR PIAZZAMENTO: Valsugana Rugby

PREMIO GIOCATRICE PIU’ GIOVANE VECIO RUGBY: Giulio Molesti (Bellaria Cappuccini Rugby)

PREMIO GIOCATORE PIU’ GIOVANE VECIO RUGBY: Arianna Marchetti (Cus Pavia)