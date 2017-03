E' di Michele Frate il primo posto al torneo di tennis "Rodeo Tch" a Volpago del Montello

VOLPAGO DEL MONTELLO Il Rodeo Tch è di Michele Frate. Draw perfetto quello disegnato da Giuliano Ferro con 32 contendenti che ha portato sul gradino più alto Michele Frate che si aggiudicato l’ultimo incontro al terzo set su Rodolfo Ziliotto. Ziliotto a parte il primo match gli altri due se li è aggiudicati al tie breack compreso quello con il favorito Enrico Menegon. Più facile il percorso del winner nel numero dei match ma non nella qualità, perché in semifinale ha dovuto affrontare nientemeno che lo “zar” Christian Zanatta che gli ha dato il non facile pass per la vittoria. Terzi posti per lo zar e per Vincenzo Spataro. Dietro la mina vagante Claudio De Nadai da Nc si è aggiudicato quattro incontri. Due vittorie per Jarno Feltrin, Mauro Bortolato e per il padrone di casa Matteo Favaro.