Tennis, al via il torneo di Istrana: «E' il terzo nella Marca dopo la fine del lockdown»

E' iniziato sabato 11 luglio il terzo torneo di tennis post Covid nella Marca. E’ il Tc Istrana ad organizzarlo con Sonia Rossi come direttrice e Mauro Cenedese giudice arbitro. La competizione che va da i non classificati fino ai 3.3 si concluderà il 26 luglio ed ha come main sponsor Veneta Nastri che affianca la kermesse da ben sei edizioni.

Maurizio Torresan presidente del sodalizio, commenta questa competizione new season: «Ci saranno molti tennisti che animeranno i 3 campi disponibili tra i quali il nuovo terra rossa, che combineranno: agonismo, passione, tanta voglia di giocare e speriamo non manchi anche il fairplay. Con l’installazione a 12 fari a led per ciascun campo di gioco, sarà garantita un’ottima visione anche durante gli incontri serali, senza limitare le prestazioni. Siamo arrivati a 150 soci continua a commentare Torresan, e, tra le ultime opere oltre ai fari, abbiamo installato nel campo rosso anche l’irrigazione automatica». Ben 107 i tennisti ai nastri di partenza e a sorpresa molti nuovi giocatori tra i quali parecchi della scuola tennis locale, diretta da Sveva Viale. Chi cura poi i successivi progressi degli agonisti, è Matteo Ongaro che trarrà parecchi spunti dai confronti con gli esperti giocatori della kermesse. Tra gli iscritti spicca il nome del pallavolista Marco Zingaro che si sta impegnando sia in qualità di giocatore che di allenatore, e, considerato che a tutt'oggi le palestre per il volley non sono ancora entrate a regime, sarà la mina vagante più esplosiva.