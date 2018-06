Tour Transalp 2018: la XVI edizione passerà anche per Crespano del Grappa

CRESPANO DEL GRAPPA Giunto alla sua XVI edizione, il Tour Transalp 2018, il più importante tour ciclistico amatoriale a tappe in programma dal 24 al 30 giugno, sfreccerà lungo le strade del Monte Grappa, con arrivo nella cittadina di Crespano del Grappa il 27 giugno. Nel corso del tempo, questa manifestazione è divenuta sempre più famosa fino a diventare un “must” per i ciclisti amatoriali. Questa edizione, vedrà partecipare circa 750 atleti provenienti da tutto il mondo.

La gara prende il via a Bressanone per poi giungere a San Vigilio e quindi Sillian in Austria. Successivamente passerà per il borgo di Fiera di Primiero, tappa che culminerà a Crespano del Grappa il 27 giugno. Il giorno successivo sarà la volta del Lago di Caldaro con un attesissimo finale ospitato a Riva del Garda. La tappa numero 4 di Crespano del Grappa, si snoderà per circa 104 km e 2,317 metri di dislivello. L’arrivo degli atleti a Crespano è previsto dalle 12 in poi, contestualmente vi sarà il ristoro e saranno presenti degli spazi espositivi. Saranno poi serviti cibo e bevande di qualità e vi sarà la possibilità di vedere la partita dei mondiali di calcio Corea del Sud vs Germania.

Il Massiccio del Grappa è un simbolo nazionale a livello storico, culturale, paesaggistico ed è noto ormai da parecchi anni per le attività sportive che ospita. Dal volo libero, attività consolidata e che porta ogni anno migliaia di turisti provenienti da tutto il mondo, passando per le varie attività outdoor, fino al cicloturismo, settore in netta crescita negli ultimi anni. A livello organizzativo, si è sviluppata una sinergia molto forte e redditizia tra il Consorzio Turistico Vivere il Grappa e l’agenzia di incoming Discovering Veneto, senza però dimenticare il prezioso apporto offerto dal Comune di Crespano del Grappa e dei suoi abitanti, che saranno presenti durante l’evento con il loro solito entusiasmo. Questa sarà un’incredibile occasione per Crespano e per le attività commerciali della zona per mettersi in mostra di fronte ad una simile vetrina mondiale.