Trekking urbano: camminata innovativa tra le vie di Treviso

Treviso sarà una delle città ospitanti della XV Giornata Nazionale del Trekking Urbano, camminata sportiva dedicata al cibo e al turismo culturale in programma mercoledì 31 ottobre.

Unendo lo sport alla scoperta del territorio, gli appassionati potranno vivere un viaggio nel tempo, lungo un itinerario del gusto tra passato e presente della Marca. Il percorso si snoderà dalla centralissima Piazza Borsa e permetterà di evocare episodi e personaggi che hanno reso Treviso e la sua Provincia uno dei luoghi d’elezione della gastronomia veneta. Con passo veloce, a partire dalle 15.30, si attraverseranno le piazze dei mercati di oggi e del passato: Isola della Pescheria, Piazza delle Erbe, Piazzetta delle Beccherie, Piazza del Grano, l’Antico Mercato dei buoi e la Piazza dei “Cunici”. Verranno inoltre svelati misteri e curiosità: fra questi, chi ha inventato il famoso tiramisù con i “dettami” della ricetta originale, come nasce il tradizionale piatto della “sopa coada” e da dove nasce il modo di dire “beviamo un’ombra”. Percorrendo i vicoli e le piazze, i visitatori avranno un assaggio dell’indole gaudente, ospitale e cordiale dei trevigiani, in un’atmosfera vivace e godereccia.



INFO PERCORSO

Tempo di percorrenza: circa 2 ore

Lunghezza: circa 4 chilometri

Difficoltà: bassa

Punto di partenza: IAT Treviso centro (Piazza Borsa, 4)

Orario di partenza della visita guidata: ore 15.30

Partecipazione gratuita, su prenotazione obbligatoria, fino a esaurimento posti



PER INFORMAZIONI

Ufficio IAT Treviso centro

Piazza Borsa, 4

Tel. 0422.595780