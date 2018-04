Mauro Trentin e Giampaolo Bizzotto in tandem con Munaretto Group al Ciwrc 2018

FOLLINA “Due è sempre meglio di uno”. Così si dice, solitamente. E così è, sicuramente, in questa stagione: il padovano Giampaolo Bizzotto (con alle note Sandra Tommasini) e il trevigiano Mauro Trentin (sul sedile a fianco Michele Coletti) partecipano al Campionato Italiano WRC 2018 con due macchine uguali (Peugeot 207 Super 2000) dello stesso Team (Munaretto Group) e con livree identiche. Quasi un déjà vu, a vederli passare sulle strade uno dopo l’altro!

Giampaolo Bizzotto (La Superba), dopo tante gare spot, si avventura per la prima volta in un campionato completo, mentre Mauro Trentin (Power Car Team) torna a tempo pieno al suo primo amore (i rally) dopo un decennio di pista. Entrambi si sfidano praticamente “dentro casa” e per una stagione intera, affiancati da due navigatori esperti che si daranno ugualmente battaglia fino all’ultima nota. Un “tandem” che renderà sicuramente così ancora più interessante una classe (quella delle Super 2000) che anche l’anno scorso ha vissuto duelli davvero appassionanti e sospesi fino all’ultimo.

Il primo appuntamento stagionale è stato il Mille Miglia (partenza da Salò e prova spettacolo serale sul circuito di Lonato; poi chilometri da macinare al sabato, su prove speciali molto impegnative, fino all’arrivo di nuovo a Salò). E poi via, con tutte le altre gare (Salento, Marca, Alpi Orientali, San Martino e Como), per un Campionato che appare sempre più bello e competitivo ogni anno.