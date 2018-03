Trento: il tricolore Gianluca Milani firma la Bolghera 2018 per la Zalf-Fior

CASTELFRANCO VENETO E' stato il tricolore di Gianluca Milani a firmare il tradizionale traguardo della Bolghera di Trento: l'atleta più esperto e rappresentativo della Zalf Euromobil Désirée Fior, infatti, si è involato in compagnia di Stefano Ippolito (Team Palazzago) e Lorenzo Visintainer (General Store Bottoli) ad una trentina di chilometri dall'epilogo della classica kermesse trentina.



Nello sprint a tre, è stato proprio il 26enne di Vallà di Riese Pio X ad avere la meglio dei compagni di avventura andando così a raccogliere la prima soddisfazione personale del 2018. A completare la festa bianco-rosso-verde è arrivato anche il quinto posto di Pasquale Abenante e l'ottavo di Mattia Cristofaletti. In contemporanea, sulle strade di Sovizzo (Vi), è stato Samuele Battistella ad essere assoluto protagonista in salita e a concludere in quarta piazza ad una manciata di secondi dal vincitore. Da segnalare anche l'ottima prestazione di Aldo Caiati e Nicola Breda nonchè il decimo di Lorenzo Fabrello.



"E' stata una domenica molto intensa che ci ha regalato delle emozioni uniche" ha sottolineato al termine della giornata il team manager Luciano Rui. "A Sovizzo, al cospetto dei migliori atleti del panorama nazionale, i nostri ragazzi hanno ben figurato ottenendo dei lusinghieri piazzamenti. La vittoria di Milani, invece, premia un ragazzo d'esperienza che ha dimostrato di avere le qualità tecniche e la tenacia per imporsi anche in una gara veloce come quella trentina". Martedì la Zalf Euromobil Désirée Fior tornerà in gruppo per un doppio appuntamento programmato tra la classica Coppa Fiera di Mercatale, a Mercatale Valdarno (Ar) e il Gp Fiera della Possenta di Ceresara (Mn).