Trevigiani Phonix Hemus: fuga vincente di Nicolas Tivani al Tour of Serbia

TREVISO Mentre è in corso il Giro d’Italia Under 23 da cui è stata esclusa, la Trevigiani Phonix Hemus 1896 continua a correre e vincere in giro per il mondo. Venerdì il campione argentino Nicolas Tivani ha conquistato la prima tappa del Tour of Serbia, precedendo allo sprint i compagni di fuga Yauhen Sobal (Minsk Cycling Club) e Cristian Raileanu (Torku Sekerspor) con cui aveva percorso all’attacco gli ultimi 15 km dei 159 in programma. Il compagno spagnolo Manuel Peñalver ha regolato il gruppo acciuffando la quarta piazza e completando la festa per la 12esima vittoria stagionale della squadra. Ad animare la frazione inaugurale della corsa serba, con partenza e arrivo a Mionica, una fuga in cui i colori della formazione trevigiana sono stati difesi dal marocchino Abderrahim Zahiri, allo scoperto per oltre 90 km. Domani la gara continua con la seconda tappa, la Banja Vrujci - Pozarevac di 157 km.