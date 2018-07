Trevigiani Phonix: Cristoff Jurado si conferma Campione Nazionale di Panama

TREVISO Festa grande in casa Trevigiani Phonix Hemus 1896 per la conferma di Cristoff Jurado nel Campionato Nazionale Panamense. Il 22enne di El Coco, già campione in carica tra gli Elite, si è confermato il miglior ciclista di Panama, regolando in uno sprint ristretto Roberto Gonzales (Rali Claro) e Jorge Castel Blanco (Team Ininco - TRCI), con i quali rappresenterà il proprio Paese nei Giochi Costamericani e dei Caraibi di Calì.

Intanto in Bulgaria i compagni Mihail Mihaylov (Under 23) e Stanimir Cholakov (Elite) ai Campionati Nazionali hanno rispettivamente colto la terza e quarta piazza nella prova a cronometro e la seconda e quarta nella prova in linea nelle rispettive categorie. In attesa di scoprire se Abderrahim Zahiri sarà in grado di emulare il compagno Jurado e di confermarsi il numero 1 in Marocco, domani la squadra sarà in gara al Trofeo Città di Brescia con Fedeli, Mazzucco, Zana, Tivani, Zahiri e Vargas; domenica prossima al Giro del Medio Brenta a Padova con Fedeli, Mazzucco, Montoya, Tivani, Vargas, Zahiri e Zana.

