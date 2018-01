Trevigiani Phonix Hemus 1896: completato il roster per la nuova stagione sportiva

TREVISO La Trevigiani Phonix Hemus 1896 ha ufficialmente completato la sua campagna acquisti. La formazione Continental guidata dal presidente Ettore Renato Barzi nel 2018 schiererà 15 corridori di 8 nazionalità differenti: Zahiri Abderrahim (Marocco), Aleks, Bechkov (Bulgaria), Stanimir Cholakov (Bulgaria), Alessandro Fedeli (Italia), Arnoult Floryan (Francia), Cristoff Jurado (Panama), Yoan Kolev (Bulgaria), Fabio Mazzucco (Italia) , Mihail Mihaylov (Bulgaria), Marco Molteni (Italia), Javier Ignacio Montoya (Colombia), Konstantin Nikolov (Bulgaria), Manuel Peñalver Aniorte (Spagna), Nicolas Tivani (Argentina) e Filippo Zana (Italia)

Ai confermati Abderrahim, Cholakov, Molteni, Mihaylov e Tivani si aggiungono quindi le new entry azzurre Fabio Mazzucco, Filippo Zana e Alessandro Fedeli insieme al francese Arnoult Floryan, allo spagnolo Manuel Peñalver Aniorte, i bulgari Aleks Bechkov, Yoan Kolev, Konstantin Nikolov, il colombiano Javier Ignacio Montoya e il panamense Cristoff Jurado. La matrice predominante sarà, come nella stagione 2017, italo-bulgara. L'obiettivo dello staff diretto dal team manager Mirko Rossato è quello storico della squadra di Treviso: far crescere giovani talenti che andranno a caccia di successi nelle gare riservate agli Under 23/Elite e si metteranno alla prova in quelle con i professionisti, accumulando esperienze preziose.

Staff, atleti e dirigenti si sono counque già riuniti per un primo ritiro a Treviso dal 16 al 18 dicembre. Nell'occasione i corridori hanno ricevuto il materiale e i programmi 2018, si sono sottoposti alle visite mediche e hanno svolto le prime riunioni, oltre che mosso le prime pedalate insieme. Il debutto in gara della Trevigiani Phonix Hemus 1896 è in programma dal 21 al 28 gennaio alla Vuelta a San Juan in Argentina. Presto tutte le altre news sul team 2018 saranno disponibili sul nuovo sito www.uctrevigiani.com.