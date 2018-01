Trevigiani Phonix Hemus: tutto pronto per il debutto stagionale alla Vuelta a San Juan

TREVISO Il 2018 del Team Trevigiani Phonix Hemus 1896 inizierà dall'Argentina. Come la scorsa stagione, il primo appuntamento dell'anno per i giovani corridori della formazione continental trevigiana sarà la Vuelta a San Juan, corsa a tappe 2.1 che si disputerà dal 21 al 28 gennaio. Il general manager Mirko Rossato per l'occasione schiererà lo spagnolo Manuel Peñalver, il francese Floryan Arnoult, il marocchino Abderrahim Zahiri, il panamense Cristoff Jurado, il colombiano Nacho Montoya e il campioncino di casa Nicolas Tivani, testimonial della corsa professionistica più importante del Sud America.

«Sulle strade di San Juan i nostri ragazzi potranno confrontarsi con grandi campioni, scalatori del calibro di Vincenzo Nibali e velocisti tra i più forti al mondo come Fernando Gaviria. Al di là dei risultati che riusciremo ad ottenere sarà una grande esperienza, da sfruttare al meglio. Per questo chiederò a ognuno di essere protagonista, di buttarsi all'attacco e tenere gli occhi aperti per imparare dai colleghi più esperti con cui dovranno vedersela» commenta Rossato.