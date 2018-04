Trevigiani Phonix: Manuel Peñalver sul podio del Tour of Fatih Sultan Mehmet

TREVISO Trevigiani Phonix Hemus 1896 protagonista sulle strade dell'International Tour of Faith Sultan Mehmet in Turchia. In una tappa il bulgaro Stanimir Cholakov ha chiuso 11°, mentre sul traguardo di Istanbul lo spagnolo Manuel Peñalver ha colto la terza piazza allo sprint, ottimamente lanciato dal compagno panamense Cristopher Jurado. Bella l'azione dell'argentino Nicolas Tivani, che ha tentato un attico nel finale, ma è stato riacciuffato dal gruppo a un chilometro dall'arrivo.

Dopo la trasferta in Turchia, la squadra trevigiana ha festeggiato Pasqua in sella. Domenica 1° Aprile la squadra è stata protagonista al 70° Trofeo Piva di Col San Martino, dove Fabio Mazzucco è stato ripreso a un chilometro dal traguardo dopo un bell’attacco da finisseur, e il Gp Adria Mobil in Slovenia, che Nicolas Tivani ha chiuso all’8° posto. A Pasquetta i giovani di patron Barzi hanno disputato il Giro del Belvedere a Cordignano e martedì hanno preso parte al Palio del Recioto a Negrar (VR), raccogliendo la settima piazza con Alessandro Fedeli. Il calendario ora prevede il Trofeo Edil C, in programma sabato prossimo a Collecchio (PR). Nella stessa data, con la Nazionale Spagnola, Manuel Peñalver sarà al via del prestigioso Giro delle Fiandre Under 23, prova valida per la Coppa delle Nazioni UCI di categoria.

