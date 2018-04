Uno-due targato Trevigiani Phonix anche in Bulgaria: bella doppietta al GP Pazardjik

TREVISO Dopo la bellissima doppietta firmata da Alessandro Fedeli e Abderrahim Zahiri al Trofeo Edil C di Collecchio (PR) il weekend scorso ,sabato è arrivata un'altra gioia doppia per il Team Trevigiani Phonix Hemus 1896. Stanimir Cholakov e Mihail Mihaylov hanno infatti chiuso al primo e secondo posto il Gp Pazardjik, gara nazionale in Bulgaria. Il duo bulgaro guidato dal team manager Todor Kolev e ben assistito dai compagni Aleks Bechkov, Yoan Kolev e Konstantin Nikolov è riuscito a sbaragliare la concorrenza e a relegare al terzo gradino del podio il connazionale Nikolay Genov della Tzar Simeon. Per la formazione del presidente Ettore Renato Barzi si tratta della quarta vittoria stagionale. Prossima corsa in calendario: Tour of Mersin, in Turchia, dal 19 al 22 aprile.

