Atletica giovanile, si riparte: cadetti in pista a San Lazzaro

Riparte l’atletica, anche quella giovanile. Dopo i meeting assoluti di Vittorio Veneto e San Biagio di Callalta, nella Marca, giovedì 16 luglio, è in programma il 1° Test di allenamento certificato (TAC), l’iniziativa pensata dalla Fidal per consentire un graduale ritorno all'attività agonistica anche per gli Under 16.

Giovedì 16 luglio, agli impianti sportivi di San Lazzaro a Treviso, a partire dalle 19, scenderanno in pista gli atleti della categoria cadetti: solo dieci le gare, tutte di corsa (velocità, ostacoli e mezzofondo), per iniziare a muoversi sul campo di gara con modalità differenti rispetto a quanto avveniva prima dell’arrivo dell’emergenza sanitaria. Una decina le società iscritte. La manifestazione – organizzata da Trevisatletica in collaborazione con il Comitato provinciale della Fidal - si svolgerà a porte chiuse: in tribuna, mantenendo il distanziamento interpersonale, ci saranno solo dirigenti, tecnici e accompagnatori. Il calendario della Fidal provinciale prevede nelle prossime settimane altri tre Test di allenamento certificato: sabato 18 luglio a Villorba una gara cadetti di sola asta, inserita nei “Pole Vault Days”. Poi, il 23 luglio, sullo stesso campo, una manifestazione per i ragazzi e il 1° agosto, a Vittorio Veneto, una riunione per cadetti e allievi.