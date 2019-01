Nove atleti veneziani si uniscono alla trevigiana Trevisatletica

Trevisatletica stringe un rapporto di collaborazione con la Libertas Scorzè. A partire da questa stagione, nove atleti della società veneziana vestiranno la maglia del club del presidente Rolando Zuccon.

Sono quattro atleti della categoria allievi, Andrea Sporzon, Greta Petrucco Toffolo, Gloria Zerbetto e Beatrice Rampin, quattro juniores, Leonardo Vescovo, Tommaso Voltolina, Giuliana Gaspa e Lorenzo Pilo, e una promessa, Giacomo Pugliese. L’accordo tra le due società prevede, anche per gli anni a venire, che gli atleti della Libertas Scorzè si trasferiscano a Trevisatletica in coincidenza con l’ingresso nella categoria allievi. In questo modo, il club veneziano potrà concentrarsi maggiormente sul settore giovanile e, allo stesso tempo, dare continuità all’attività degli atleti più grandi. Trevisatletica prosegue dunque nel processo di rafforzamento della squadra che prevede collaborazioni con altre società (una partnership di questo tipo è già attiva da qualche stagione con l’Atletica Quinto Mastella), ma anche l’acquisizione di singoli atleti. E’ il caso di Simone Gobbo, Stefano Ghenda e Riccardo Tamassia, tre big del mezzofondo arrivati – insieme ad atleti di altre specialità – per completare la squadra assoluta in vista della partecipazione al campionato italiano su pista.