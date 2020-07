Atletica giovanile: ripartenza nel segno di Zuccon, Tonon e Menegotto

L’atletica giovanile è ripartita giovedì sera, 16 luglio, agli impianti sportivi di San Lazzaro a Treviso, con una manifestazione a carattere provinciale dedicata alla categoria cadetti (14 e 15 anni).

Dieci le società in pista nel primo Test di allenamento certificato (TAC) in programma nella Marca per consentire una graduale ripresa dell’attività agonistica anche per gli atleti più giovani, dopo l’emergenza legata al Covid-19. L’entusiasmo non è mancato, e qualche atleta ne ha subito approfittato per siglare nuovi record. E’ il caso di Giovanni Zuccon (Trevisatletica), sceso a 13”9 nei 100 ostacoli, ampio primato personale, e finito davanti a tutti anche nei 300 ostacoli (42”4). Analoga doppietta anche al femminile, dove Elisa Maria Menegotto (Atl. Montebelluna) si è imposta a sua volta prima sulle barriere alte (12”8) e poi sulle basse (49”7). Due acuti pure per Luca Tonon (Atletica Ponzano), leader negli 80 (9”5) e nei 300 (38”8). Dopo questo primo, riuscito collaudo, Trevisatletica si prepara ad organizzare un doppio Tac per il settore assoluto: appuntamento al 26 luglio, sempre a San Lazzaro.

RISULTATI CADETTI

1. Luca Tonon (Atl. Ponzano) 9”5, 2. Giacomo Rottin (Atl. Villorba) 9”6, 3. Alessandro Vanzella (Atl. Stiore) 9”7. 300: 1. Luca Tonon (Atl. Ponzano) 38”8, 2. Francesco De Filippo (Trevisatletica) 39”8, 3. Fabio Cenedese (Atl. San Biagio) e Alessandro Vanzella (Atl. Stiore Treviso) 40”6. 1000: Alberto Ronzani (Trevisatletica) 2’44”7, 2. Federico Morona (Atl. Sernaglia) 2’45”6, 3. Filippo Bisetto (Trevisatletica) 2’47”9. 100 hs: 1. Giovanni Zuccon (Trevisatletica) 13”9, 2. Leonardo Gastaldello (G.A. Vedelago) 17”0. 300 hs: 1. Giovanni Zuccon (Trevisatletica) 42”4. CADETTE 1. Matilde Toniolo (Trevisatletica) 10”4, 2. Harriet Amponsa Agyekum (Silca Conegliano) 10”4, 2. Ginevra Vedova (Trevisatletica) 10”7. 300: 1. Emma Bottega (Silca Conegliano) 47”3, 2. Martina Contarato (Silca Conegliano) 47”4, 3. Benedetta Andreazza (G.A. Vedelago) 49”0. 1000: 1. Elisa Maglione (Atl. Stiore Treviso) 3’08”4, 2. Caterina Zorzi (Trevisatletica) 3’11”0, 3. Anna Michielin (Atl. Ponzano) 3’34”6. 80 hs: 1. Elisa Maria Menegotto (Atl. Montebelluna) 12”8, 2. Beatrice Buso (Trevisatletica) 12”9. 300 hs: 1. Elisa Maria Menegotto (Atl. Montebelluna) 49”7, 2. Beatrice Buso (Trevisatletica) 49”8, 3. Isabel Zandonà (G.A. Vedelago) 53”2.