Trevisatletica e Vittorio Atletica fanno doppietta ai Provinciali di Cross Corto

ZERO BRANCO Quasi 400 atleti per il 17° Cross in Villa, sipario di chiusura della stagione trevigiana sui prati. Sabato sul fango di Villa Guidini, a Zero Branco, erano in palio i titoli provinciali di cross corto, tradizionale rassegna di fine inverno organizzata dall’Atletica Quinto Mastella. E’ stata la giornata di Trevisatletica e di Vittorio Atletica, vincitrici di due titoli provinciali a testa. Il club del capoluogo ha festeggiato i successi di Allegra Benetton (allieve) e Giulia Dani (cadette). La società vittoriese ha proposto all’attenzione generale Kevin Casagrande (allievi) e Mattia Tocchet (ragazzi). Vittorie anche per il Gruppo Atletica Vedelago, salito sul gradino più alto del podio con il cadetto Riccardo Ganz, per l’Atletica Pederobba, leader con la “ragazza” Francesca Piccolo, e per la Nuova Atletica Tre Comuni, vincitrice nella gara a coppie per esordienti con il duo formato da Filippo Caverzan e Giovanni Bincoletto. Nelle gare di contorno, dedicate al settore assoluto, applausi per Mattia Stival (Atl. Mogliano) e Carolina Michielin (Trevisatletica).

RISULTATI. Maschili. CAMPIONATO PROVINCIALE DI CROSS CORTO . Allievi: 1. Kevin Casagrande (Vittorio Atletica) 1’11”4, 2. Samuele Menegazzo (Atl. Pederobba) 1’12”0, 3. Andrea Mellone (Trevisatletica) 1’12”1. Cadetti: 1. Riccardo Ganz (G.A. Vedelago) 1’12”, 2. Lorenzo De Bortoli (Atl. Pederobba) 1’12”3, 3. Luca Mantellato (Atl. Montebelluna) 1’15”4. Ragazzi: 1. Mattia Tocchet (Vittorio Atletica) 1’24”8, 2. Giovanni Zuccon (Trevisatletica) 1’25”8, 3. Elias Cecchinato (Atl. Quinto Mastella) 1’26”2. Esordienti mista (gara a cronometro a coppie): 1. Nuova Atletica Tre Comuni (Filippo Caverzan, Giovanni Bincoletto) 1’40”4, 2. Trevisatletica (Alessandro Sforzin, Gioia Genovese) 1’43”7, 3. Nuova Atletica Tre Comuni (Davide Furlan, Tarik Mosteghameni) 1’46”1. GARE EXTRA. Seniores, promesse, juniores, allievi, master sino a SM50 (6 km): 1. Mattia Stival (Atl. Mogliano), 2. Leonardo Feletto (Atl. Mogliano), 3. Davide Bedini (Atl. San Biagio). Master over SM55 (4 km): 1. Alberto Masut (Scuola di Maratona), 2. Roberto Merotto (Atl. Valdobbiadene), 3. Carmelo Cescon (Atl. San Biagio). Femminili. CAMPIONATO PROVINCIALE DI CROSS CORTO . Allieve: 1. Allegra Benetton (Trevisatletica) 1’25”4, 2. Anna Lorenzon (Trevisatletica) 1’28”, 3. Giorgia Rizzo (Vittorio Atletica) 1’28”7. Cadette: 1. Giulia Dani (Trevisatletica) 1’24”8, 2. Mihaela Burlacu (Atl. Pederobba) 1’25”1, 3. Silvia Puziol (Atl. Mogliano) 1’27”3. Ragazze: 1. Francesca Piccolo (Atl. Pederobba) 1’27”9, 2. Elisa Cavalieri (Atl. Mogliano) 1’28”7, 3. Emma Carniato (Atl. Ponzano) 1’34”0. GARE EXTRA. Donne (4 km): 1. Carolina Michielin (Trevisatletica), 2. Deborah Zilli (Team Treviso), 3. Alessia Dal Vecchio (Team Treviso).

Gallery