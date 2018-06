Trevisatletica, Damiano Zambon e Serena Bettin conquistano il tricolore Fisdir

A Firenze, nella rassegna nazionale per atleti con disabilità intellettiva-relazionale, Damiano conquista l’oro nel lancio del disco e Serena è protagonista nel salto triplo. Ori nel settore promozionale per Gianluca Girotto (lungo), Elena Marcon (300) e Giulia Caccin (marcia). Sei atleti in gara nel weekend ai campionati italiani Fidal juniores e promesse