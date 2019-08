Calcio: svelata la seconda e terza maglia del Treviso AC

Un avvio da record per la campagna abbonamenti del Treviso Ac. che nelle prime quattro ore di apertura ha già registrato 51 abbonati. «E’ stata una risposta importante per noi considerando anche sabato molti tifosi erano giustamente al mare o in montagna per le ferie d’agosto – sottolinea il presidente Luigi Sandri – Non dobbiamo poi dimenticare che abbiamo già altri circa 170 abbonamenti prenotati dai consorziati di Treviso Siamo Noi. Un bel numero davvero. Non ci poniamo limiti, ma nemmeno vogliamo fare previsioni. Cerchiamo di vivere giorno dopo giorno facendo i giusti passi senza salti nel vuoti. Già da domani aspettiamo i nostri tifosi al Tenni».

La campagna abbonamenti del Treviso Ac. per la stagione 2019/2020 terminerà il 7 settembre. Per sottoscrivere l’abbonamento sarà necessario recarsi presso la segreteria dello Stadio Tenni di Treviso (ingresso cancello n. 2 di via Ugo Foscolo; segreteria sotto Tribuna) nei seguenti giorni e orari: il sabato dalle ore 9 alle ore 13, il martedi e il giovedi dalle ore 16 alle ore 20. Le tessere di abbonamento daranno diritto ad assistere a tutte le partite casalinghe del Campionato Regionale di Promozione e della prima fase a gironi di Coppa Veneto che inizia il 25 agosto. I costi: abbonamento in tribuna 100 euro abbonamento in curva 70 euro. Ingresso gratuito per gli Under 14, per i disabili e un loro accompagnatore. «Vogliamo, inoltre, ringraziare la Givova che ci ha fatto pervenire anche la seconda e terza maglia – aggiunge Sandri – La seconda è di colore nero, mentre la terza è gialla con un tributo alla nostra città capoluogo della Marca visto che riporta sul davanti il simbolico Palazzo dei 300. Grazie a Givova che ha assecondato anche questa richiesta onorando Treviso e la Marca trevigiana».