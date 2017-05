Treviso corre all'alba: il prossimo 9 giugno torna l'attesissima kermesse "5 alle 5"

TREVISO Treviso punta la sveglia all’alba: venerdì 9 giugno torna la “5 alle 5”. L’ex campione azzurro Salvatore Bettiol, insieme al comitato organizzatore della Mezza di Treviso, è pronto a riproporre la corsa con partenza alle 5 del mattino che tanto interesse ha suscitato nelle prime due edizioni.

La formula è vincente: sveglia prima dell’alba, ritrovo sulle mura, corsa e poi si va tranquillamente al lavoro. All’arrivo, quando ormai il sole sta per sorgere, colazione con caffè e brioche per tutti. Non solo: l’iscrizione comprende una t-shirt realizzata da Diadora, sponsor tecnico dell’evento trevigiano. Le corse all’alba sono una moda sempre più diffusa. Un gran numero di runners e semplici camminatori è accomunato dal piacere di correre quando la città dorme e le strade sono libere dal traffico. Nel silenzio ovattato dell’alba, la corsa diventa l’occasione per andare alla scoperta di luoghi noti e meno noti della città. Il fascino di Treviso farà il resto. Le iscrizioni alla “5 alle 5” hanno già raggiunto quota 1.600: i pettorali a disposizione sono duemila, ne mancano cioè da assegnare appena 400.

Non avendo scopi agonistici, ma di semplice aggregazione, la “5 alle 5” sarà aperta a tutti. Ognuno potrà correre o camminare. La partenza avverrà sulle Mura cittadine, al Bastione San Marco. Il percorso si svilupperà per 5 chilometri, toccando gli angoli più suggestivi del centro storico: da Piazza dei Signori al Duomo, dalla Pescheria al Lungosile. Sarà anche una tappa d’avvicinamento alla Mezza di Treviso, la mezza maratona internazionale del 8 ottobre, anch’essa organizzata da Salvatore Bettiol e dallo staff di Bettiol Sport Events. Quest’anno, inoltre, la “5 alle 5” si svolgerà pure a Bari, il 24 giugno. Per ulteriori informazioni: www.lamezzaditreviso.com.

