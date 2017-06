In duemila di corsa in centro a Treviso e all'alba: venerdì torna l'attesissima "5 alle 5"

TREVISO Il mattino ha l’oro in bocca. Treviso è pronta a svegliarsi all’alba per andare a correre. Venerdì 9 giugno, lungo le vie della città, torna la “5 alle 5”, l’ormai classica manifestazione podistica organizzata da Salvatore Bettiol e dallo staff della Mezza di Treviso. Se l’idea è vincente, i numeri lo sono ancora di più. La terza edizione della “5 alle 5” stabilirà infatti un nuovo record di partecipazione: ben 2.088 gli iscritti. Con una curiosità: anche quest’anno, le donne (1.243) saranno nettamente più degli uomini (845). “Siamo partiti nel 2015, quasi per scommessa, arrivando ad un migliaio di partecipanti – spiega Bettiol -. L’anno scorso eravamo in 1.600. Questa volta siamo andati oltre quota duemila e abbiamo dovuto chiudere le iscrizioni con una settimana d’anticipo. C’è tantissimo entusiasmo per questo tipo di iniziative che rappresentano, prima di tutto, un modo per socializzare attraverso la corsa. Il 24 giugno porteremo la ‘5 alle 5’ a Bari. Anche lì l’interesse è già alto. Con la ‘5 alle 5’ parte anche ufficialmente il conto alla rovescia che ci condurrà alla mezza maratona del 9 ottobre”.

La “5 alle 5” sarà l’occasione per andare alla scoperta, in un orario inusuale e da una prospettiva insolita, di angoli noti e meno noti della città. Per gettare uno sguardo diverso a strade e piazze che scandiscono la nostra quotidianità. Per assaporare nuove sensazioni nella cornice di una città ancora addormentata. La partenza avverrà alle 5 in punto dal Bastione San Marco, sulle mura cittadine. Il percorso, 5,6 chilometri messi in sicurezza dai volontari del Ser, si svilupperà nel cuore del centro storico, andando da Borgo Cavour a Piazza dei Signori, dalla Pescheria alla zona delle riviere, da Corso del Popolo al Duomo, per poi tornare al punto di partenza. Previsto anche il passaggio per la rinnovata Piazza Santa Maria dei Battuti.

Sarà una grande festa, anche se dai toni bassi per non disturbare il sonno altrui. E, all’arrivo, i partecipanti saranno accolti da una grande colazione di gruppo, servita dagli Alpini del gruppo “Città di Treviso”, con il tè e il caffè offerti da Novagest e le brioche appena sfornate. Tutti i partecipanti alla “5 alle 5” riceveranno un pettorale personalizzato, sia pure simbolico, non trattandosi di una gara, e una splendida t-shirt tecnica Diadora. Giovedì 8 giugno, all’Hotel Maggior Consiglio, a Treviso, dalle 9 alle 19, la distribuzione di pettorali e t-shirt. Poi, per tutti, occhio alla sveglia.