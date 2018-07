De' Longhi Treviso Basket: arriva Matteo Chillo a completare il reparto dei lunghi

TREVISO La De' Longhi TVB completa il suo reparto lunghi con l'arrivo in casa trevigiana di Matteo Chillo, centro/ala di 25 anni (è nato a Bologna il 15 giugno 1993), 203 cm, proveniente dalla Fortitudo Bologna. Cresciuto nel vivaio della Fortitudo Bologna, ha esordito da professionista all'Andrea Costa Imola, disputando 28 partite nella Legadue 2012-2013. Gioca nell'Angelico Biella nelle stagioni 2013-2014 e 2014-2015, per poi passare a Treviglio, in A2 Est.Conclusa un'ottima stagione a Treviglio (7.5 punti e 4.9 rimbalzi) firma con la N.P.C Rieti in A2 Ovest (6.6 punti e 3.6 rimbalzi).

Dopo la stagione con la maglia reatina, nell'estate 2017 torna alla Fortitudo Bologna, rientrando nella squadra che l’ha cresciuto: per lui una stagione di sostanza con quasi 18 minuti sul parquet come cambio dei lunghi con cifre di rispetto, 6.4 punti con il 50% da due (salito a 70% nei play off!), il 70% ai tiri liberi e oltre 4 rimbalzi di media. Ha avuto esperienze con la Nazionale Under 18, poi con l'Under 20 ha partecipato alla grande avventura degli Europei in Estonia vinti dagli azzurrini nel 2013. Inoltre ha collezionato anche 11 presenze nella Nazionale Sperimentale.