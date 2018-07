La De Longhi Treviso Basket saluta il suo storico preparatore fisico Andrea Dotto

TREVISO Nei giorni scorsi le strade professionali della De’ Longhi Treviso Basket e del preparatore fisico Andrea Dotto, che ha fatto parte del gruppo di lavoro di TVB fin dall’inizio della storia del club, si sono definitivamente separate. La società trevigiana ringrazia però Andrea per l’impegno, la professionalità e la qualità di lavoro dimostrate in tutti questi sei anni, in cui è stato un importante punto di riferimento all’interno dello staff tecnico, seguendo lo sviluppo fisico della squadra e dei singoli giocatori. TVB augura ad Andrea un grande in bocca al lupo per il prosieguo della sua carriera professionale.