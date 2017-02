Il Treviso Basket saluta DeCosey, che va a Chieti, e aspetta l'infortunato Blackshear

TREVISO Chieti (girone Est) nelle ultime ore ha virato in maniera decisa su Quenton DeCosey (seguito da Arete Sports-DoubleB) per sostituire l’infortunato Cade Davis. La 23enne guardia-ala americana (1.95 m, 93 kg, Temple ’16) lascerà quindi Treviso per approdare in forza al club abruzzese che aveva scartato l’opzione Donell Taylor dopo che era stata preceduta da Reggio Calabria sulla pista Marcus Gilbert.

A questo punto, con un giocatore meno in roster, la TVB stringerà per Wayne Blackshear (della SportsProMotion). L’ala statunitense, in uscita da Forlì in quanto la società è interessata alla cessione dell’atleta con cui ha un contratto economicamente importante fino al 30 giugno, dovrebbe completare entro due settimane il percorso di recupero dall’edema osseo che lo tiene ai box da un paio di mesi, e potrebbe perciò tornare in campo ai primi di marzo con la De’Longhi, almeno secondo quanto riporta "Spicchi d'arancia".