Al Treviso Basket si chiude un'era: coach Pillastrini pronto a lasciare la squadra

TREVISO La De Longhi apre la caccia al sostituto di Stefano Pillastrini che chiuderà il suo rapporto con la società alla scadenza del contratto al 30 giugno. I candidati più accreditati sono Alessandro Ramagli e Marco Ramondino: il tecnico livornese, già a Treviso nel 2007-08 (esonerato dopo 3 mesi dal precedente asse societario), vincitore della A2 2016-17 con la Virtus Bologna, è la prima scelta di Pistoia, in cerca di un tecnico con esperienza di serie A, ma la The Flexx dovrà attendere almeno un'altra settimana per definire budget e programmi e un eventuale progetto pluriennale a Treviso sembra più allettante per Ramagli.

L'alternativa, secondo "Spicchi d'Arancia", è il tecnico avellinese attualmente impegnato nei playoff con Casale Monferrato. Se nessuna dell due opzioni trovasse corso potrebbe aprirsi l'opzione Pino Sacripanti, ma solo nel caso che il tecnico brianzolo non trovi collocazione alcuna in A. Intanto sembra in dirittura d'arrivo l'accordo con Davide Alviti: la 22enne ala arriverà da Imola, dove nel 2017-18 ha totalizzato 12.3ppg e 5.7rpg.