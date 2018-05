Treviso Basket giocherà a Trieste le prime due semifinali playoff

VILLORBA In attesa di ultimare con le autorità preposte i dettagli organizzativi, la De Longhi Treviso Basket ha comunicato che giovedì 24 maggio, in tarda mattinata, verranno comunicate nei social e sul sito www.trevisobasket.it le modalità di prevendita per Gara 3 della semifinale che vedrà i trevigiani scendere in campo contro l'Alma Trieste venerdì 1 giugno al Palaverde alle ore 20.30.

Gara 1 e Gara 2 si giocheranno domenica 27 maggio e martedì 29 maggio entrambe in terra triestina. Oltre a Gara 3 i trevigiani avranno l'occasione di giocare anche Gara 4 davanti al pubblico di casa mentre l'eventuale Gara 5 sarà disputata, ancora una volta, all'Alma Arena di Trieste.