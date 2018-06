De' Longhi Treviso Basket: è il 23enne ex Biella Amedeo Tessitori il nuovo centro

TREVISO Il nuovo centro della De' Longhi Treviso Basket 2018/19 è Amedeo Tessitori, nato a Pisa il 7 ottobre del 1994, alto 208 cm, nelle ultime due stagioni protagonista nella A2 Ovest con la maglia di Biella e attualmente impegnato con la Nazionale tra i 16 convocati per le qualificazioni mondiali, unico giocatore di A2 nella rosa. Per lui nell'ultima stagione con l'Eurotrend Biella 14.6 punti a partita in 25 minuti di utilizzo medio, con il 56% da due punti, il 42% da tre, 6.8 punti e 1 stoppata a partita.

Nato cestisticamente nelle giovanili della Virtus Siena, ha esordito in prima squadra nella stagione 2010-2011 nell'allora Serie A Dilettanti. Nel marzo 2011 è stato nominato MVP della Coppa Italia LNP 2010-2011, vinta proprio dalla Virtus Siena. Con la squadra toscana a livello giovanile ha vinto ha vinto lo Scudetto Under 15 nel 2009 e lo Scudetto Under 17 nel 2011. Nell'estate 2012 viene acquistato dalla Dinamo Sassari e ceduto in prestito alla Libertas Forlì in Legadue (7 punti e 4.7 rimbalzi a gara). Per la stagione 2013-14 torna in Sardegna e con maglia della Dinamo, fa il suo esordio in Serie A e nelle competizioni europee giocando in Eurocup. Con Sassari si aggiudica la Coppa Italia. Nonostante i 19 anni, trova spazio con 9 minuti sul parquet in cui fattura 4.1 punti a gara con 2 rimbalzi e il 52.7% da due.

Nel 2014/15 passa alla Juve Caserta, sempre in Serie A, l'anno successivo è a Cantù con cifre attorno ai 3 punti a gara. Dal 2016 veste la maglia dell'Angelico Biella nella A2 Ovest. Nel 2016/17 (con la sua squadra che vince la regular season) ha messo a referto 12 punti e 5.2 rimbalzi a gara in 20 minuti di utilizzo medio, cifre migliorate poi nell'ultima stagione (vedi sopra). Con le rappresentative nazionali è stato convocato in passato dall'Italia Under 16, 18 e Under 20, disputando quattro volte gli Europei di categoria. Nel 2012 ha giocato sia l'Europeo Under 18 che quello Under 20 risultando capocannoniere degli azzurrini in entrambi. Nel 2014 l'esordio in Nazionale maggiore all'All Star Game (6 punti), ha anche al suo attivo 9 presenze con la Nazionale Sperimentale. Ha vinto la Medaglia di Bronzo al Campionato Mondiale "3 contro 3" 2011 insieme a Matteo Chillo, Diego Monaldi e Mirco Turel. Attualmente è nel gruppo dei 24 convocati a Trieste con la Nazionale di coach Sacchetti impegnata nelle qualificazioni ai Mondiali.

Il giudizio del coach di TVB Max Menetti: "Siamo molto soddisfatti dell' accordo con Amedeo, cosa di cui naturalmente ringrazio la società in quanto il giocatore era la nostra prima scelta nel ruolo di centro a inizio mercato. Tessitori è un giocatore che ha già tanta esperienza nonostante la giovane età, ma che allo stesso tempo ha ancora margini di miglioramento. In quest'ottica Treviso Basket può essere sicuramente la situazione giusta per farlo esplodere in tutte le sue potenzialità".