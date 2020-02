Treviso Basket: in arrivo due amichevoli con Trieste e Mantova

E' tornata al lavoro dopo qualche giorno di pausa la De' Longhi Treviso Basket, che nell'attesa del ritorno del campionato il 1 marzo al Palaverde con Trento (20.45).

Nella lunga pausa dovuta alla sosta per la Final8 di Coppa Italia e per gli impegni di qualificazione europea della Nazionale che giocherà a Napoli domani contro la Russia e con L'Estonia domenica 23, coach Max Menetti ha voluto tenere "calda" la squadra, priva dei due nazionali Amedeo Tessitori (con l'Italia) e Aleksej Nikolic (con la Slovenia) organizzando due amichevoli. La prima si giocherà questo sabato alle 17.00 al PalaCicogna di Ponzano contro Allianz Trieste, rivale nel campionato di A1. Il match, organizzato da Veritas 832, vale per il "Memorial Santon" ed è stato programmato alle 17 (ingresso 10 euro, 1 euro under 14) per permettere ai tifosi di recarsi poi in serata all'evento OLD Star Game al Palaverde, con in campo le glorie del basket trevigiano. Altra amichevole per capitan Imbrò e compagni è programmata per mercoledì 26 a Bassano alle 18.30 contro la Pompea Mantova.

PREVENDITA TRENTO (1 MARZO) E SEGAFREDO BOLOGNA (11 MARZO)

E' già attiva la prevendita per la prossima gara casalinga della De' Longhi Treviso Basket contro la Dolomiti Energia Trento, in programma domenica 1 marzo alle 20.45 al Palaverde. Da lunedì mattina invece si attiverà anche la prevendita per il big match di mercoledì 11 marzo alle 20.30 contro la Segafredo Virtus Bologna, capolista della A1. I biglietti si possono acquistare on line su www.trevisobasket.it, sezione biglietteria, e www.vivaticket.it, nei punti vendita Vivaticket di tutto il Veneto e nei punti vendita dedicati: negozi Wind/3 di Treviso (Corso del Popolo e P.za San Vito), Silea Centro Comm.Emisfero, Conegliano via XI Febbraio, Oderzo Via Verdi, Elettrodomestici Zanatta a Camalò e nei nuovi punti vendita All In in Via Marconi a Paese, Atlantica in Via Piccinini a Castelfranco Veneto e in Via Atheste a Este (PD).