La città di Treviso si "accende" per la Serie A con i monumenti illuminati di azzurro

Il ritorno nella massima serie del basket nazionale è un grande evento per la città di Treviso che, dopo sette anni di assenza, giovedì prossimo 26 settembre vedrà la sua squadra De' Longhi Treviso Basket affrontare al Palaverde la corazzata Armani Milano. Per celebrare al meglio questo evento Treviso Basket grazie alla collaborazione attiva del Comune di Treviso e con l'intervento dell'agenzia di comunicazione e design Dogtrot, ha pensato di "accendere" le porte storiche di accesso alla città, San Tommaso e Santi Quaranta, insieme ad alcuni monumenti e fontane del centro storico: da questo week end fino a giovedì, al calar della sera tutti i trevigiani vedranno accendersi gli spazi monumentali di celeste, il colore della maglia di TVB, ma anche e soprattutto il colore della Città, così da coinvolgere la cittadinanza e dare il via in maniera suggestiva e spettacolare a una grande stagione di sport, che porterà Treviso sotto i riflettori ai massimi livelli dello sport nazionale.

