Chiusa la prima parte della campagna abbonamenti, si riparte il 3 settembre

TREVISO Si è chiusa la settimana scorsa la prima fase della Campagna Abbonamenti 2018/19 #iosonoTVB, dedicata ai rinnovi degli ex abbonati: gli abbonamenti staccati sono stati 1.342, con una leggera crescita rispetto allo scorso anno a questo punto della campagna. Si ripartirà con la vendita dopo la consueta pausa di agosto il 3 settembre prossimo. Dal 3 settembre, esaurita la fase di prelazione, NON sarà più possibile per gli ex abbonati che non avessero ancora rinnovato richiedere la conferma del proprio posto (se numerato) e lo sconto che era previsto per la prima fase di luglio.

Ecco dove si potrà comprare l'abbonamento da lunedì 3 settembre:

PALESTRA SANT'ANTONINO (vendita libera tutti i settori): lunedì - mercoledì - venerdì dalle 17.00 alle 19.30 / sabato 10.00-12.30

FILIALI VOLKSBANK (vendita libera Non Numerati) vendita in orario di apertura in tutte le Filiali Volksbank, per scoprire la filiale più vicina www.bancapopolare.it ON LINE (vendita libera Non Numerati). Nella sezione biglietteria/abbonamenti del sito www.trevisobasket.it è possibile (con bonifico bancario) rinnovare gli abbonamenti in prelazione per gli abbonati 2017/18 e acquistare gli abbonamenti Non Numerati.

PUNTI VENDITA (vendita libera Non Numerati) in orario di apertura presso i Punti Vendita Wind Sperotto di Treviso (P.za San Vito e Corso del Popolo), Silea (C: Commerciale Emisfero), Conegliano (Via XI Febbraio), Oderzo (Via Verdi) - 3 Store Sperotto a Treviso (Viale Nino Bixio) e Castelfranco (C.Commerciale Giardini del Sole).