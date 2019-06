Treviso Basket torna al Palaverde: seconda sfida contro Capo d'Orlando

Giovedì 13 giugno al Palaverde, alle ore 20.45, andrà in scena Gara 2 della Finale playoff di Serie A2 tra la De' Longhi Treviso Basket e la Benfapp Capo d'Orlando. In Gara 1, martedì sera, di fronte a un Palaverde esaurito, ha prevalso la De' Longhi per 90-72, infliggendo così ai siciliani la prima sconfitta in questi playoff.

Gli arbitri dell'incontro saranno: Noce, Gagliardi e Wassermann. Squadra al completo per coach Menetti, ad eccezione dei "lungodegenti" Lombardi e Tomassini. Si preannuncia ancora il tutto esaurito al Palaverde, Gara 3 sarà giocata al PalaFantozzi di Capo d'Orlando lunedì 17 giugno, alle ore 20.45. Le eventuali Gara4 e Gara 5 saranno giocate mercoledì 19 giugno, ore 20.45 in Sicilia e domenica 23 giugno, alle ore 18, al Palaverde. Il match di giovedì 13 giugno sarà trasmesso in diretta su SportItalia (canale 60 digitale terrestre e 225 del satellite), che trasmetterà in diretta tutte le partite di finale playoff. Diretta video anche su Lnp Tv in web streaming su abbonamento. Aggiornamenti e interviste post gara in diretta sulla pagina Facebook di Treviso Basket. Differita venerdì 14 alle 21.30 su TeleNordest.

Dichiarazioni pre-partita

Matteo Imbrò, capitano di Treviso commenta il match con queste parole: «Archiviamo Gara 1 e siamo concentratissimi già sulla seconda partita. Sarà obbligatorio tenere la massima intensità per tutta la partita, come abbiamo fatto a tratti martedì. Loro faranno i loro adattamenti e verranno a giocare la seconda partita per ribaltare la situazione, sono una squadra forte e non si abbatteranno di certo per una sconfitta, starà a noi essere pronti mentalmente a rispondere, tenendo sempre alta la concentrazione e l'intensità. Il Palaverde e l'incitamento del pubblico è stato fondamentale, siamo sicuri che anche domani ci sarà la spinta della nostra tifoseria che ci potrà aiutare a dare ancora il massimo». Amedeo Tessitori, centro della squadra trevigiana è della stessa opinione: «In Gara 1 siamo stati bravi a mettere in pratica tutto quello che avevamo preparato, giocando con intensità e presenza fisica, ora però azzeriamo tutto e pensiamo a Gara 2 che sarà tutta un'altra partita. Dobbiamo continuare così, a giocare di squadra e difendere bene per poi prendere ritmo anche in attacco, così come da nostre caratteristiche. Ma non basterà, in gara due dobbiamo fare ancora meglio perché i nostri avversari saranno di nuovo a dare battaglia al Palaverde».